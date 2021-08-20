Karaman'dan Manavgat'a bir yardım kamyonu gönderildi - Son Dakika

Karaman'da hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımlardan oluşan kamyon Manavgat bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Karaman Valiliğinin düzenlediği ve Karaman Sivil Toplum Platformunun da destek verdiği kampanya kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangından dolayı yardıma ihtiyaç duyan 20 ailenin beyaz eşya ihtiyacını karşılamak için bir kamyon yardım malzemesi toplandı.

Yardım kamyonu Piri Reis Kültür Merkezi önünde düzenlenen törenle yangın bölgesine uğurlandı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Manavgat ilçesine bağlı Belenobası köyünün tamamen yandığını söyledi.

O köyde bulunan ve her şeyini kaybeden 20 aile için yardım kampanyası başlattıklarını ve beyaz eşya ile mutfak eşyalarının bulunduğu yardım kamyonunu bölgeye gönderdiklerini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bir köy var uzakta dedik ama o köyü yüreğimizde hissettik. Kaymakam adayımız olan Veli Beyin kendi köyü olan Belenobası köyünü belirledik. Oradaki 20 aile için bir yardım kampanyası başlattık. Bu yardım kampanyasında sağ olsunlar Karaman halkımız, sivil toplum kuruluşlarımız, sivil toplum platformumuz ve partilerimiz hiç bir ayrım gözetmeksizin katkıda bulundular. Biz bu yirmi aileye tüm ev eşyalarını alacak şekilde yardım kampanyamızı başlattık bugün onun ilk etabı olan beyaz eşya ve mutfak eşyalarını gönderiyoruz. Bundan sonraki süreçte de diğer eşyalarını göndereceğiz. Hepsinin evini tamamen yeniden inşa etmiş olacağız. Sel bölgesine de yardımda bulunacağız."

Karaman Sivil Toplum Platformu Başkanı Yunus Özdemir de yardım kampanyasının devam ettiğini belirterek, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.