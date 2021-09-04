Karaman'dan Manavgat'a üç yardım kamyoneti gönderildi - Son Dakika

Karaman'da hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımlardan oluşan üç kamyonet, Manavgat bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Karaman Valiliğinin düzenlediği ve Karaman Sivil Toplum Platformunun da destek verdiği kampanya kapsamında yangından dolayı yardıma ihtiyaç duyan 20 ailenin kanepe, halı ve perde ihtiyacını karşılamak için üç kamyonet yardım malzemesi toplandı.

Kamyonetler Piri Reis Kültür Merkezi önünde düzenlenen törenle yangın bölgesine uğurlandı.

Karaman Sivil Toplum Platformu Sözcüsü Yunus Özdemir, yaptığı konuşmada, geçen hafta ilk yardım kamyonetinin gönderildiğini hatırlattı.

Yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Özdemir, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.

Özdemir, "Manavgat ilçemizdeki Belenobası köyü orman yangınlarında tamamen yandı. Bizde bu köyümüzü belirleyerek buradaki 20 aileye yardımda bulunuyoruz. Beyaz eşyalarımızı göndermiştik. Halı, kanepe ve perdeden oluşan kamyonetlerimizi de ailelerimize gönderiyoruz. Ailelerimizin hepsinin evlerini tamamen yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.