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Manavgat'a yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Manavgat'a yardım tırı gönderildi

31.07.2021 16:40

Yardımların toplandığı alan Vatandaşların getirdiği malzemeler Getirilen sular, saman balyaları Malzemelerin kolilere konması Kolilerin tıra yüklenmesi Karaman'dan Manavgat'a yardım tırı gönderildi KARAMAN (AA) – Karaman'lı vatandaşlar, yangının etkili olduğu Antalya'nın Manavgat ilçesine...

Yardımların toplandığı alan

Vatandaşların getirdiği malzemeler

Getirilen sular, saman balyaları

Malzemelerin kolilere konması

Kolilerin tıra yüklenmesi

Karaman'dan Manavgat'a yardım tırı gönderildi

KARAMAN (AA) – Karaman'lı vatandaşlar, yangının etkili olduğu Antalya'nın Manavgat ilçesine yardım tırı gönderdi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar Manavgat'a yardım için Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluştu.

Vatandaşların çoğu kendi arabalarıyla evlerinden getirdiği yardım malzemelerini görevlilere teslim etti.

Su, gıda ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere birçok yardım malzemesi kısa sürede toplandı.

Gönüllüler tarafından kolilere yerleştirilen yardım malzemeleri alanda bekleyen tırlara yüklendi. Toplanan yardımlar daha sonra Karaman'dan Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı.

Manavgat'a yardım tırı gönderildi
Manavgat'a yardım tırı gönderildi
Manavgat'a yardım tırı gönderildi
Manavgat'a yardım tırı gönderildi
Manavgat'a yardım tırı gönderildi

Manavgat, Antalya, Karaman, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manavgat'a yardım tırı gönderildi - Son Dakika


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