Karaman'dan 'Özel' Çocuklara Ziyaret

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otistik çocukları ziyaret etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otistik çocukları ziyaret etti.



İM Kayserispor teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Melikgazi Özel Eğitim Merkezi'nde otistik çocukları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Karaman, hatıra fotoğrafı çekindi. Karaman ayrıca, çocuklara Kayserispor atkısı da hediye etti. - KAYSERİ

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