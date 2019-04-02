Son Dakika Haberleri: Karaman'dan 'Özel' Çocuklara Ziyaret

Karaman'dan 'Özel' Çocuklara Ziyaret

58 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otistik çocukları ziyaret etti.

Karaman'dan 'Özel' Çocuklara Ziyaret, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otistik çocukları ziyaret etti.

İM Kayserispor teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Melikgazi Özel Eğitim Merkezi'nde otistik çocukları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Karaman, hatıra fotoğrafı çekindi. Karaman ayrıca, çocuklara Kayserispor atkısı da hediye etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:03 Kaynak: İHA

Hikmet Karaman, Kayserispor, Karaman, Spor
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