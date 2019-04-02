Karaman'dan 'Özel' Çocuklara Ziyaret
58 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otistik çocukları ziyaret etti.
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otistik çocukları ziyaret etti.
İM Kayserispor teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Melikgazi Özel Eğitim Merkezi'nde otistik çocukları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Karaman, hatıra fotoğrafı çekindi. Karaman ayrıca, çocuklara Kayserispor atkısı da hediye etti. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:03 Kaynak: İHA
Yeni Seçilen Belediye Başkanları ve Muhtarlar Ne Kadar Maaş Alacak?
Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı
Usain Bolt Resmen İmzayı attı! 2 Yıl Boyunca Paris FC Oyuncusu
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı İstifa Etti