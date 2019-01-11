Son Dakika Haberleri: Karaman'dan Türkmenlere Yardım

Karaman'dan Türkmenlere Yardım

1 saat önce

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İHH İnsani Yardım Vakfı Karaman Temsilciliği ve Karaman Sivil Toplum Platformu tarafından temin edilen 1 tır un Suriye'ye gönderildi.

Karaman'dan Türkmenlere Yardım, System.String[]
Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İHH İnsani Yardım Vakfı Karaman Temsilciliği ve Karaman Sivil Toplum Platformu tarafından temin edilen 1 tır un Suriye'ye gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Karaman Temsilcisi Raşit Bayrak, Ereğli Caddesi üzerinde düzenlenen törende, başlatılan yardım kampanyasının son tırını gönderdiklerini söyledi.

Gönderilen tır ile birlikte Karaman'dan Suriye'ye gönderilen tır sayısının 70 olduğunu ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"8 yıldır süregelen savaşla Suriye'de; milyonlarca kadın, çocuk ve yaşlı, yaşadığı bölgeleri terk etmek zorunda kalırken tahminlere göre 600 binden fazla çocuk yetim kaldı. Suriye sınırındaki çeşitli bölgelere kurulmuş çadır kentlerde ve konteynerlerde yaşayan siviller, ekmek, su, ısınma gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamada büyük zorluklar yaşıyor.

Bu sebeple, kurum ve kuruluşların iş birliği ile düzenlenen yardım kampanyasında toplanan bağışlarla un yüklenen tır, yapılan duanın ardından Türkmen Dağı bölgesine gönderildi."

Konuşmanın ardından un yüklü tır dualarla Suriye'ye doğru yola çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:03 Kaynak: AA

Suriye, Karaman, Güncel
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