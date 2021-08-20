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Karaman'dan yangın bölgesindeki 20 aileye beyaz eşya yardımı - Son Dakika

Karaman'dan yangın bölgesindeki 20 aileye beyaz eşya yardımı

20.08.2021 11:46

Karaman'dan yangın bölgesindeki 20 aileye beyaz eşya yardımı Yangın bölgesinde zarar gören ailelere Karaman Valiliği tarafından beyaz eşya kampanyası başlatıldı.

Karaman'dan yangın bölgesindeki 20 aileye beyaz eşya yardımı

KARAMAN - Yangın bölgesinde zarar gören ailelere Karaman Valiliği tarafından beyaz eşya kampanyası başlatıldı. 3 hafta önce başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar törenle Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Belenobası köyüne gönderildi.

Manavgat'ta çıkan orman yangınları nedeniyle evleri zarar gören ailelere yardımlar devam ediyor. Manavgat ilçesine bağlı Belenobası köyünde evi yanarak kullanılmaz hale gelen vatandaşlar için Karaman Valiliği beyaz eşya kampanyası başlattı. Köyde yaşayan 20 ailenin tüm mutfak ve beyaz eşyaları tespit edilerek Karaman'da hayırsever vatandaşlar tarafından kısa süre içerisinde toplandı. Toplanan eşyaların ilk bölümü bugün Piri Reis Kültür Merkezi önünde yapılan duaların ardından Manavgat'ın Belenobası köyüne gönderildi.

Belenobası köyünde 20 ailenin evinin yeniden inşa edileceğini dile getiren Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, "Bir köy var uzakta dedik ama o köyü yüreğimizde hissettik" dedi.

Sel bölgesi içinde aynı şekilde yardımda bulunulacağını ifade eden Vali Işık, "Biliyorsunuz ülkemiz son zamanlarda büyük afetlerle karşı karşıya kalıyor. Orman yangınları sonucu Manavgat ilçemizde yanan bir köyümüz vardı. 'Bir köy var uzakta' dedik ama o köyü yüreğimizde hissettik. Kaymakam adayımız olan Veli beyin kendi köyü olan Belenova köyünü belirledik. Oradaki 20 aileye bir yardım kampanyası başlattık. Bu yardım kampanyasında sağolsun Karaman halkımız, sivil toplum kuruluşlarımız, sivil toplum platformumuz ve partilerimiz hiçbir ayrım gözetmeksizin katkıda bulundular. Biz bu 20 aileye tüm ev eşyalarını alacak şekilde yardım kampanyamızı başlattık. Bugün onun ilk etabı olan beyaz eşyaları ve mutfak eşyalarını gönderiyoruz. Allah nasip ederse bundan sonrada diğer eşyaları da göndereceğiz ve hepsinin evini yeniden inşa etmiş olacağız. Yardımda emeği geçen tüm Karaman halkına, sivil toplum kuruluşlarımıza, sivil toplum platformumuza, partilerimize ve tüm Karaman halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yardımseverliklerinden dolayı hepsine minnettarım. İnşallah sel bölgesine de aynı şekilde yardımda bulunacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplanan beyaz eşyalar okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından Manavgat'ın Belenova köyüne uğurlandı. Uğurlamaya Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Karaman Sivil Toplum Platformu Başkanı Yunus Özdemir ve daire müdürleri katıldı.

Karaman'dan yangın bölgesindeki 20 aileye beyaz eşya yardımı
Karaman'dan yangın bölgesindeki 20 aileye beyaz eşya yardımı
Karaman'dan yangın bölgesindeki 20 aileye beyaz eşya yardımı
Karaman'dan yangın bölgesindeki 20 aileye beyaz eşya yardımı

Karaman Valiliği, Manavgat, Karaman, Yangın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaman'dan yangın bölgesindeki 20 aileye beyaz eşya yardımı - Son Dakika


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