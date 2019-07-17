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Karaman Devlet Hastanesi acil servisi yenilendi

4 saat önce

Karaman Devlet Hastanesi Acil Servisinin zemini yenilenerek yeni görünüme kavuştu.

Karaman Devlet Hastanesi acil servisi yenilendi, System.String[]
Karaman Devlet Hastanesi Acil Servisinin zemini yenilenerek yeni görünüme kavuştu.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, hasta ve hasta yakılarının, çok daha konforlu sağlık hizmeti almalarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda yapılan fizibilite çalışması sonucu acil servisin yıpranmış zeminleri tamamen değiştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"61 sağlık personelimiz ile günlük ortalama bin 500'ün üzerinde hastamıza hizmet verdiğimiz acil servisimizde triyaj, dokuz yataklı Sarı Alan 1, dokuz yataklı Sarı Alan 2, Yeşil Alan, on yataklı çocuk müşahede, iki yataklı kadın doğum müşahede, enjeksiyon ve pansuman odası, resüsitasyon odası, çocuk hasta muayene odaları, hekim ve hemşire dinlenme odası, acil röntgen, hasta kayıt birimi ve depo alanları, modern ve ferah olacak şekilde yeniden düzenlendi. Böylelikle fiziksel ortamdan kaynaklanan iş akışı aksaklığının önüne geçilmiş olundu."
Devlet Hastanesi, Acil Servis, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:38 Kaynak: AA
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