Karaman Devlet Hastanesinde Kolposkopi İşlemi
1 saat önce
Karaman Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tarafından kolposkopi işlemi yapılmaya başlandı.
Karaman
Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tarafından kolposkopi işlemi yapılmaya başlandı.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Özlem Genç
, Kolposkopinin rahim ağzı, vajina ve vulvanın hastalık belirtilerini yakından inceleyip teşhis etmek için yapılan özel bir jinekolojik muayene şekli olduğunu söyledi.
Genç, kolposkopinin smear testinde tespit edilen anormal hücresel değişikliklerin nedenini ve rahim ağzında kansere dönüşebilecek olan lezyonların tespit edilmesi için yapıldığını ifade etti.
Rahim ağzı taraması anormal olan ya da HPV 16 ve HPV 18 pozitif olan hastalarda, Jinekolog
tarafından şüpheli bir durum tespit edildiğinde ve tekrar eden yetersiz smear sonuçlarında kolposkopi yapıldığını belirten Op. Dr. Genç, şunları aktardı: "Kolposkopi poliklinik şartlarında uygulanır. Rahim ağzı büyüteç yardımıyla büyütülerek özel boyalarla boyanır. Anormal boyanan bölgelerden biyopsi alınır. Serviks biyopsisi alınırken özel bir alet yardımı ile toplu iğne başı kadar küçük bir doku örneği alınır. Alınacak biyopsinin sayısı kolposkopik bulgulara bağlıdır. Biyopsi alınması sırasında rahim kasılması olabileceğinden adet sancısına benzer hafif bir kramp olabilir. Yapılacak tedavi biyopsi sonucuna göre şekillenir. İşlem sırasında hasta çok az ağrı hissedebilir, şiddetli bir ağrıya neden olmadığı için anestezi gerektirmez. İşlem ortalama 10-20 dakika sürer. Hasta işlem sonrası günlük hayatına devam edebilir. Kolposkopi ile rahim ağzı kanserine dönüşebilecek lezyonlar erkenden tespit edilir ve bu sayede rahim ağzının kanserleri çok erken evrede yakalanabilir."
Son Dakika
» Sağlık
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:19 Kaynak: AA
Denizlisporlu Recep Niyaz: Fenerbahçe'de Her Genç Oyuncunun Yaşadığı Hazin Sonu Ben de Yaşadım
Süper Markette Tuvaletini Yapan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı
Geçen Sene Ordu'da Teleferiğin Taşıdığı Yolcu Sayısı 55 İlin Nüfusunu Solladı
Japonya'da Karşılaşan İki Türkün Videosu Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü