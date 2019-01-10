Karaman Devlet Hastanesinde Ücretsiz Tıraş Hizmeti
1 saat önce
Karaman Devlet Hastanesinde yatan erkek hastalar için ücretsiz tıraş hizmeti verilmeye başlandı.
Karaman
Devlet Hastanesinde yatan erkek hastalar için ücretsiz tıraş hizmeti verilmeye başlandı.
Hastanenin farklı servislerinde yatarak tedavi gören hastaların bilgileri, servis görevlileri tarafından hastane berberine bildirildikten sonra, hiçbir ücret talep edilmeden hastaların öz bakımları yapılıyor. 'Hastane Berberi' uygulamasıyla ile ilgili hastane yönetimince yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemiz bünyesinde Toplum Yararına Programlar kapsamında göreve başlayan berberimiz, yatan hastalarımızın öz bakımlarını ve saç sakal kesimi gibi ihtiyaçlarını karşılayarak hem tıbbi bakım anlamında hem de moral olarak iyileşmelerine katkı sağlıyor. Özellikle yoğun bakım servisimizde yatağa bağımlı ve kişisel bakımlarını yapamayacak durumda olan hastalarımız mevcut, bu hastalarımızın bakımları bizim için son derece önem arz ediyor. Karaman Devlet Hastanesi olarak hastalarımıza en kaliteli sağlık hizmetlerini vermenin yanı sıra hastalarımızın motivasyonlarının yükselmesi, kendilerini daha iyi hissederek sağlıklarına bir an önce kavuşmaları otelcilik hizmetlerimiz açısından çok önemlidir" denildi. - KARAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:21 Kaynak: İHA
Kayseri'den Sonra Kırşehir'de de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Kadın Ağır Yaralandı
Fatih Terim, Selahaddin Aydoğdu'yu Yaraladığı Gerekçesiyle 3 Bin TL Para Cezasına Çarptırıldı
Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı
TİP Milletvekili Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a Tepki: Yazık Sana, Utanmaz!