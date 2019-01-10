Son Dakika Haberleri: Karaman Devlet Hastanesinde Ücretsiz Tıraş Hizmeti

Karaman Devlet Hastanesinde Ücretsiz Tıraş Hizmeti

1 saat önce

Karaman Devlet Hastanesinde yatan erkek hastalar için ücretsiz tıraş hizmeti verilmeye başlandı.

Karaman Devlet Hastanesinde Ücretsiz Tıraş Hizmeti, System.String[]
Karaman Devlet Hastanesinde yatan erkek hastalar için ücretsiz tıraş hizmeti verilmeye başlandı.

Hastanenin farklı servislerinde yatarak tedavi gören hastaların bilgileri, servis görevlileri tarafından hastane berberine bildirildikten sonra, hiçbir ücret talep edilmeden hastaların öz bakımları yapılıyor. 'Hastane Berberi' uygulamasıyla ile ilgili hastane yönetimince yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemiz bünyesinde Toplum Yararına Programlar kapsamında göreve başlayan berberimiz, yatan hastalarımızın öz bakımlarını ve saç sakal kesimi gibi ihtiyaçlarını karşılayarak hem tıbbi bakım anlamında hem de moral olarak iyileşmelerine katkı sağlıyor. Özellikle yoğun bakım servisimizde yatağa bağımlı ve kişisel bakımlarını yapamayacak durumda olan hastalarımız mevcut, bu hastalarımızın bakımları bizim için son derece önem arz ediyor. Karaman Devlet Hastanesi olarak hastalarımıza en kaliteli sağlık hizmetlerini vermenin yanı sıra hastalarımızın motivasyonlarının yükselmesi, kendilerini daha iyi hissederek sağlıklarına bir an önce kavuşmaları otelcilik hizmetlerimiz açısından çok önemlidir" denildi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:21 Kaynak: İHA

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