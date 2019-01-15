Son Dakika Haberleri: Karaman Devlet Hastanesinde Yenileme Çalışması

Karaman Devlet Hastanesinde Yenileme Çalışması

1 saat önce

Karaman Devlet Hastanesinde hasta kabul bölümü yenilendi.

Karaman Devlet Hastanesinde Yenileme Çalışması, System.String[]
Karaman Devlet Hastanesinde hasta kabul bölümü yenilendi.

Yenileme çalışmaları hakkında hastaneden yapılan açıklamada, "Hastalarımızın başvurularını yaptıkları hasta kabul bölümümüzün geçiş güzergahında bulunması yoğunluğu arttırmakta ve hasta memnuniyetini azaltmakta idi. Hasta kabul bölümümüz yeni dizaynıyla yeni yerinde hastalarımıza daha rahat ve konforlu hizmet vermeye başladı. Yeni yerinde kayıt sırasında oluşan yoğunluk da önemli ölçüde rahatlamış oldu. Poliklinik katlarında bulunan kiosk cihazlarıyla da muayene olmak isteyen hastalarımız muayene sırası, sonuç sırası, MHRS randevu onaylarını yeni kimlik kartlarıyla hızlı ve kolay yapabilmektedirler. Ayrıca hasta karşılama yönlendirme ekiplerimiz tarafından yaşlı, engelli ve ihtiyacı olan tüm hastalarımızın her türlü işlemleri takip edilerek tüm hastalarımızın kaliteli sağlık hizmetleri almaları sağlanmaktadır. 'Sağlık özen ve güven ister' anlayışını ilke edinen tüm çalışanlarımız ile güler yüzlü ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya devam etmekteyiz" denildi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:45 Kaynak: İHA

Karaman, Güncel
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