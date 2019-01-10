Karaman Devlet Hastanesinin Hastalara Ücretsiz Berber Hizmeti

Karaman Devlet Hastanesi
, hastalar için ücretsiz berber hizmeti veriyor.
Karaman Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gören erkek hastalara ücretsiz berberlik hizmeti verecek olan "Hastane Berberi" hizmet vermeye başladı.
Hastaneden yapılan açıklamada, hastanenin farklı servislerinde yatarak tedavi gören hastaların bilgileri, servis görevlileri tarafından hastane berberine bildirildikten sonra, hiçbir ücret talep edilmeden hastaların öz bakımlarının yapıldığı belirtildi.
Yapılan berber hizmeti ile hastalara moral verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hastanemiz bünyesinde Toplum Yararına Programlar kapsamında göreve başlayan berberimiz, yatan hastalarımızın öz bakımlarını ve saç sakal kesimi gibi ihtiyaçlarını karşılayarak hem tıbbi bakım anlamında hem de moral olarak iyileşmelerine katkı sağlıyor. Özellikle yoğun bakım servisimizde yatağa bağımlı ve kişisel bakımlarını yapamayacak durumda olan hastalarımız mevcut, bu hastalarımızın bakımları bizim için son derece önem arz ediyor."