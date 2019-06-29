Son Dakika Haberleri: KARAMAN Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
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KARAMAN Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu

1 saat önce

Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduKaraman'da yolda yürüyen bir kadın, fırtına nedeniyle devrilen ağacı fark edip, kaçarak ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Karaman'da yolda yürüyen bir kadın, fırtına nedeniyle devrilen ağacı fark edip, kaçarak ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadın, kaldırım üzerinde bulunan ve şiddetli fırtına nedeniyle devrilme aşamasında olan ağacı fark edip, koşarak kenara kaçtı. Kadının kaçmasının hemen ardından ağaç gürültüyle yola devrildi. Kadın, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
KARAMAN Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:26 Kaynak: DHA
Karaman, Güncel
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