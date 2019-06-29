KARAMAN Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
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Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduKaraman'da yolda yürüyen bir kadın, fırtına nedeniyle devrilen ağacı fark edip, kaçarak ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:26 Kaynak: DHA
Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu Karaman
'da yolda yürüyen bir kadın, fırtına nedeniyle devrilen ağacı fark edip, kaçarak ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Hamidiye
Mahallesi sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadın, kaldırım üzerinde bulunan ve şiddetli fırtına nedeniyle devrilme aşamasında olan ağacı fark edip, koşarak kenara kaçtı. Kadının kaçmasının hemen ardından ağaç gürültüyle yola devrildi. Kadın, ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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