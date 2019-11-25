Karaman direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 00.30 sıralarında Karaman- Konya karayolu Otogar alt geçidi girişinde meydana geldi. Hasan Binici yönetimindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Binici, araç içinde sıkışırken, otomobil de çarpmanın şiddetiyle hurdaya döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan Binici, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Binici, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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