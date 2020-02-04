Karaman dolandırılmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Karaman dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

6 saat önce

Dolandırılmaktan son anda kurtarıldıKaraman'da, telefon dolandırıcısına inanıp, hesabındaki parayı verilen hesap numarasına aktarmak isteyen İbrahim Mercan'ı dolandırılmaktan banka görevlisinin dikkati kurtardı.

Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Karaman'da, telefon dolandırıcısına inanıp, hesabındaki parayı verilen hesap numarasına aktarmak isteyen İbrahim Mercan'ı dolandırılmaktan banka görevlisinin dikkati kurtardı. Banka görevlisinin haber vermesi üzerine gelen polis, Mercan'ın parayı yollamasını engelledi.

Kent merkezinde yaşayan İbrahim Mercan'ı, sabah saatlerinde telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Mercan'a, banka hesaplarının terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek, parayı vereceği hesap numarasına göndermesini istedi. Koltuk değnekleriyle yürüyebilen İbrahim Mercan eşini de beraberine alıp, hesabının bulunduğu banka şubesine gitti. Mercan'ın sürekli telefonla görüşmesinden ve parayı telefondaki kişinin hesabına göndermek istemesinden şüphelenen banka görevlisi, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Mercan'a telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu söyleyerek, parayı göndermesini engelledi. Dolandırmaktan son anda kurtarılan çift, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Karaman dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Karaman, Polis, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:46 Kaynak: DHA
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