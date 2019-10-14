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Karaman Eko Turizminin Geliştirme Toplantısı

40 dakika önce

Karaman ve ilçelerinde Yenilikçi Teknolojiler Aracılığı ile Eko Turizminin geliştirilmesi konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Karaman Eko Turizminin Geliştirme Toplantısı, System.String[]

Karaman ve ilçelerinde Yenilikçi Teknolojiler Aracılığı ile Eko Turizminin geliştirilmesi konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve Vali Fahri Meral'in başkanlık ettiği toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak ile projeyi yürütecek firma yetkilileri katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve MEVKA tarafından finanse edilen Karaman Eko Turizminin Geliştirilmesi Projesi'nin aşamalarının ele alındığı toplantı bilgilendirme sunumunun ardından görüş ve temennilerle sona erdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak toplantı sonrası yaptığı açıklamada, proje kapsamında Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir ve Sarıveliler ilçelerinde 21 farklı eko turizm aktivitesine altlık oluşturacak 70 parkur belirlendiğini söyledi.

Parkurların koordinatlarının alınarak video ve fotoğraf çekimlerinin gerçekleştirildiğini belirten Koçak, "Parkurlara ait yazılım çalışmaları, iki dilde yapılacak olan web portalı, mobil uygulamalar, kitap çalışmaları, parkur haritası ve 25 dakikalık parkur belgesel film yapım çalışmaları birkaç ay içerisinde tamamlanacak. Yine aynı proje kapsamında bitki gözlemciliği, foto safari, trekking, mağara turizmi, yayla turizmi gibi 21 değişik aktivite yapılacak." dedi.

Karaman, Koçak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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