Son Dakika Haberleri: Karaman Emniyeti, kadın cinayetini önledi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karaman Emniyeti, kadın cinayetini önledi

3 saat önce

Karaman'da ihbar üzerine harekete geçen polis, karısını öldürmeye gittiği ileri sürülen bir kişiyi otobüste yakaladı.

Karaman Emniyeti, kadın cinayetini önledi, System.String[]

Karaman'da ihbar üzerine harekete geçen polis, karısını öldürmeye gittiği ileri sürülen bir kişiyi otobüste yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A. isimli kadın, gece saat 01.00 sıralarında polisi arayarak, eşinin İzmir'den gelerek kendisini öldüreceğini ihbar etti. Bunun üzerine hemen Mersin polisi ve Karaman polisi de harekete geçti. M.A. isimli şahıs sabah saat 08.00 sıralarında Karaman- Konya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yolcu otobüsünde yakalandı. Şahsın üzerinde arama yapan polis, 1 adet tabanca, bu tabancaya ait 14 adet mermi, 1 adet bıçak, 10 adet plastik kelepçe, 5 adet 1'er metre halinde kesilmiş uçları düğümlü kendir ip ve koli bandı ele geçirdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Karaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Karaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tacizden usanan 12 kadın, 80 yaşındaki sapığı tuzağa düşürüp polise teslim etti
HDP'li Güven'e göre Urfa Valisi Ceylanpınar'daki 2 polisin başka bir polis tarafından öldürüldüğünü söyledi "Eşim öldürmeye geliyor" diye ihbar etti, kocasının üstünden silah, bıçak, koli bandı ve kelepçeler çıktı Kapkaç mağdurunun eşi: 53 yıl sonunda elini bıraktım, başımıza bu geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 16:06:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman Emniyeti, kadın cinayetini önledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]