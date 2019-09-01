Karaman Emniyeti, kadın cinayetini önledi

Karaman'da ihbar üzerine harekete geçen polis, karısını öldürmeye gittiği ileri sürülen bir kişiyi otobüste yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A. isimli kadın, gece saat 01.00 sıralarında polisi arayarak, eşinin İzmir'den gelerek kendisini öldüreceğini ihbar etti. Bunun üzerine hemen Mersin polisi ve Karaman polisi de harekete geçti. M.A. isimli şahıs sabah saat 08.00 sıralarında Karaman- Konya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yolcu otobüsünde yakalandı. Şahsın üzerinde arama yapan polis, 1 adet tabanca, bu tabancaya ait 14 adet mermi, 1 adet bıçak, 10 adet plastik kelepçe, 5 adet 1'er metre halinde kesilmiş uçları düğümlü kendir ip ve koli bandı ele geçirdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Karaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN