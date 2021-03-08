Karaman emniyeti kadınlara karanfil dağıttı - Son Dakika

Karaman emniyeti kadınlara karanfil dağıttı
08.03.2021 14:39
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara karanfil ve tanıtıcı broşür dağıttı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara karanfil ve tanıtıcı broşür dağıttı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Parkı'nda açılan stantta polis memurları tarafından kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanarak karanfil dağıtıldı.
Polisler ayrıca Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' broşürleri de verdi.
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