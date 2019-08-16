Karaman Engelli oğlunu sedyede görünce gözyaşlarını tutamadı
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Engelli oğlunu sedyede görünce gözyaşlarını tutamadıKaraman'da işitme engelli Ramazan Uğuz (26), kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralanıp, hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:15 Kaynak: DHA
Engelli oğlunu sedyede görünce gözyaşlarını tutamadı Karaman
'da işitme engelli Ramazan Uğuz (26), kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralanıp, hastaneye kaldırıldı. Kazayı duyup hastaneye gelen anne Leyla Uğuz, oğlu acil servise alındığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaza, bugün merkeze bağlı Başkışla köyü girişinde meydana geldi. Ramazan Uğuz yönetimindeki 70 AP 522 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi, Kazada yaralanan Uğuz da, ihbar üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uğuz, ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada kazayı duyup gelen annesi Leyla Uğuz, oğlunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tedavi altına alınan Uğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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