Karaman Engelsiz Millet Bahçesi açılıyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karaman Engelsiz Millet Bahçesi, 6 Kasım'da açılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada,19 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Karaman Engelsiz Millet Bahçesi'ni hizmete sunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şehrin ve bölgenin sosyal yaşantısına yeni bir alternatif sunacak projenin açılışını gerçekleştireceklerini ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

"Şehrimizin en büyük mahallelerinden biri olan Karaman'a 6 Kasım'da gerçekleştireceğimiz açılış ile Engelsiz Millet Bahçesi'ni hediye edeceğiz. Sadece bölgenin değil, şehrimizin yeni yaşam alanı olacak projemizin hayırlı olmasını diliyorum. projemizin içerisinde kafe-restoran, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, şehir mobilyaları, yürüyüş ve koşu yollarının yanı sıra yeşil alanlar yer alıyor. Engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla vakit geçirebileceği şekilde tasarladığımız proje inşallah beğeni toplayacak ve sosyal yaşamın yeni adreslerinden biri olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi geleceğe hazırlamak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Sakarya bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."