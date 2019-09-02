Karaman ermenek'te görülen beyaz sincap kameralara yansıdı
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Ermenek'te görülen beyaz sincap kameralara yansıdıKaraman'ın Ermenek ilçesinde ağaçlar arasında görülen ve ender rastlanan beyaz sincap, kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:22 Kaynak: DHA
Ermenek'te görülen beyaz sincap kameralara yansıdı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde ağaçlar arasında görülen ve ender rastlanan beyaz sincap, kameralara yansıdı.
Ermenek'te oturan amatör balıkçı Ali Tuna, bir bahçede ağaçlar arasında beyaz sincap gördü. Beyaz renkli olması nedeniyle ender rastlanan türden olduğu içinde cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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