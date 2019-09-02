Son Dakika Haberleri: Karaman ermenek'te görülen beyaz sincap kameralara yansıdı
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Karaman ermenek'te görülen beyaz sincap kameralara yansıdı

13 dakika önce

Ermenek'te görülen beyaz sincap kameralara yansıdıKaraman'ın Ermenek ilçesinde ağaçlar arasında görülen ve ender rastlanan beyaz sincap, kameralara yansıdı.

Ermenek'te görülen beyaz sincap kameralara yansıdı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde ağaçlar arasında görülen ve ender rastlanan beyaz sincap, kameralara yansıdı.

Ermenek'te oturan amatör balıkçı Ali Tuna, bir bahçede ağaçlar arasında beyaz sincap gördü. Beyaz renkli olması nedeniyle ender rastlanan türden olduğu içinde cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Karaman, Ermenek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:22 Kaynak: DHA
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