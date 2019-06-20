Son Dakika Haberleri: KARAMAN Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtu
Son Dakika Güncel Haber

KARAMAN Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtu

1 saat önce

Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtuKARAMAN'ın Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle, bir otomobil dereye yatağına uçtu, 2 eve su bastı, ve tarlalar sular altında kaldı.

Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtu
KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle, bir otomobil dereye yatağına uçtu, 2 eve su bastı, ve tarlalar sular altında kaldı.
Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel meydana geldi. Sel sularında sürüklenen park halindeki otomobil, dere yatağına uçtu. 2 eve su basarken, köyün sokaklarında çamur ve balçık oluştu. Çoğu tarla sular altında kalırken, 2 sokakta meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.
KARAMAN Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtu
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:17 Kaynak: DHA
Ermenek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın Sel felaketinin ardından Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı DYP'den 23 Haziran açıklaması: Tüm gücümüzle İmamoğlu'nu destekleyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 02:45:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KARAMAN Ermenek'te sel nedeniyle bir araç dere yatağına uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]