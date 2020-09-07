KARAMAN Ermenek'te wingsuit ve yamaç paraşütü heyecanı - Son Dakika

KARAMAN Ermenek'te wingsuit ve yamaç paraşütü heyecanı

Ermenek'te wingsuit ve yamaç paraşütü heyecanıKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, sporcular Cengiz Koç ve Ferdi Toy, yamaç paraşütü ve wingsuit (havadaki düşüş hızını yavaşlatan özel kıyafetle uçuş) yaptı.

Ermenek'te wingsuit ve yamaç paraşütü heyecanı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, sporcular Cengiz Koç ve Ferdi Toy, yamaç paraşütü ve wingsuit (havadaki düşüş hızını yavaşlatan özel kıyafetle uçuş) yaptı. Uçuş için Ermenek'in yeni bir rota olduğunu belirten Cengiz Koçak, "Ermenek doğa sporları açısından baraj gölü, dağlar, orman, çevresindeki uçurumlar ve kanyonları ile doğa sporlarına ev sahipliği yapabilecek çok özel bir yer" dedi. Yamaç paraşütü ve atlayış sporları yapan, her gün yeni bir yer keşfedip orada adrenalin yaşamaya çalışan Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, Taşeli Platosu'nda yer alan Ermenek'i tercih etti. Cengiz Koçak, kentteki Mennan Kalesi'nden wingsuit uçuşu yaptı. Ferdi Toy ise doğa ve barajla buluşan kentin üstünde yamaç paraşütüyle uçtu. Ermenek'in doğa sporları için uygun bir yer olduğunu belirten Cengiz Koçak, "Wingsuit, genellikle Türkiye'de 'yarasa adam' diye bilinmesine rağmen doğrusu, sincap adam bence. Şu an Ermenek Mennan Kalesi'nin 800 metre kuzeybatısında bir alanda iniş yaptım. Dün açtığımız 'Küçük Kara Balık' uçuşuna ek olarak bugün yeni bir uçuş yaptık. Bu alan dünya wingsuit haritasına girecek. Bu dataları yayınlamakla dünyadaki diğer wingsuit pilotları, bu işlediğim koordinatlarla atlayış yapabilecekler. Böylece burası literatüre kazandırılmış oldu. Ermenek doğa sporları açısından baraj gölü, dağlar, orman, çevresindeki uçurumlar ve kanyonları ile doğa sporlarına ev sahipliği yapabilecek çok özel bir yer" dedi.

15 yıldır profesyonel olarak yamaç paraşütü pilotu olduğu belirten Ferdi Toy, "15 yıldır uçuş yapıyorum. Cengiz Koçak ile 'why not' yani 'neden olmasın' adlı bir takımımız var. Takım olarak Türkiye'deki değişik noktaları gezerek farklı değerleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Ermenek'teki arkadaşlarımızın daveti üzerine buraya geldik. Çok güzel atlayış noktaları olduğunu gördük. Ermenek üzerinde yaklaşık 2 bin 700 metreye yükseldim ve muhteşem baraj gölü manzarasını seyrettim. Hava biraz zorlu idi, uçuş biraz yordu ama manzaraya değdi. Gölün kenarında yamaç paraşütü sporu için oldukça uygun iniş alanları var" diye konuştu.

KARAMAN Ermenek'te wingsuit ve yamaç paraşütü heyecanı

Cengiz Koç, Ermenek, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 11:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMAN Ermenek'te wingsuit ve yamaç paraşütü heyecanı - Son Dakika

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