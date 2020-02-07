Karaman ermenek'te yağış sele neden oldu - Son Dakika
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Karaman ermenek'te yağış sele neden oldu

6 saat önce

Ermenek'te yağış sele neden olduKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağış ve karların erimesi sonucu oluşan sel nedeniyle ekili araziler sular altında kaldı.

Ermenek'te yağış sele neden oldu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yağış ve karların erimesi sonucu oluşan sel nedeniyle ekili araziler sular altında kaldı. Ermenek- Anamur Yolu'nda da heyelan nedeniyle göçükler oluştu.

Ermenek'te, aralıklarla devam eden yağış ve karların erimesiyle dağdan gelen sular, sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Ermenek- Anamur Yolu'nda ise heyelan nedeniyle göçükler meydana geldi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alınırken, yoldan geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.

Karaman ermenek'te yağış sele neden oldu

Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:04 Kaynak: DHA
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