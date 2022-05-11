Karaman Esnaf Odaları Birliği Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Karaman Esnaf Odaları Birliği (KSOB) Başkanlığına Berberler, Kuaförler, Dövmeciler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Pekoğlu seçildi.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda faaliyet raporu okunarak karara bağlandı.

Seçimli genel kurulda mevcut başkan Bayram Uysal ve Berberler, Kuaförler, Dövmeciler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Pekoğlu aday oldu.

Oylamanın ardından iki adayda 60'şar oy aldı.

Yapılan kura çekiminin ardından Pekoğlu KSOB başkanı seçildi.