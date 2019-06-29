KARAMAN Fuhuş şebekesine suçüstü operasyon 2'si kadın 5 gözaltı
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Fuhuş şebekesine suçüstü operasyon 2'si kadın 5 gözaltıKaraman'da otomobillerde kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:47 Kaynak: DHA
Fuhuş şebekesine suçüstü operasyon 2'si kadın 5 gözaltı Karaman
'da otomobillerde kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında 'çavuş' lakabı ile tanınan Mehmet D.'nin ise bir lisede memur olduğu öğrenildi.
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ekipleri Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ve Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve para karşılığında kadınlara fuhuş yaptırdığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan polis, kentin en işlek caddelerinden birinde müşterilerle fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Azerbaycanlı Hatavan M. ile Havva C.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 'çavuş' lakablı Mehmet D.'nin kentteki bir lisede memur olarak görev yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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