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KARAMAN Fuhuş şebekesine suçüstü operasyon 2'si kadın 5 gözaltı

42 dakika önce

Fuhuş şebekesine suçüstü operasyon 2'si kadın 5 gözaltıKaraman'da otomobillerde kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş şebekesine suçüstü operasyon 2'si kadın 5 gözaltı
Karaman'da otomobillerde kadınlara fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında 'çavuş' lakabı ile tanınan Mehmet D.'nin ise bir lisede memur olduğu öğrenildi.
Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ve Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve para karşılığında kadınlara fuhuş yaptırdığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan polis, kentin en işlek caddelerinden birinde müşterilerle fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Azerbaycanlı Hatavan M. ile Havva C.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 'çavuş' lakablı Mehmet D.'nin kentteki bir lisede memur olarak görev yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
KARAMAN Fuhuş şebekesine suçüstü operasyon 2'si kadın 5 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:47 Kaynak: DHA
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