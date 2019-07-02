Son Dakika Haberleri: KARAMAN Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilmişti HİV virüsü çıktı
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KARAMAN Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilmişti HİV virüsü çıktı

12 dakika önce

Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilmişti HİV virüsü çıktıKaraman'da, polisin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen Azerbaycan uyruklu Havatan M.

Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilmişti HİV virüsü çıktı
Karaman'da, polisin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen Azerbaycan uyruklu Havatan M.'nin (35), yapılan sağlık kontrolünde cinsel yolla buluşan ve AIDS'e yol açan insan bağışıklık yetmezliği (HİV) virüsü taşıdığı ortaya çıktı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ile Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve otomobilde para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye zorladığı bilgisini aldı. Şüphelileri, teknik ve fiziki takibe alan polis, geçen cumartesi günü kentin en işlek caddelerinden birinde fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Havva C. ve Azerbaycan uyruklu Hatavan M.'yi gözaltına aldı. 'Çavuş' lakaplı Mehmet D.'nin, kentteki lisede memur olarak görev yaptığı belirtildi.
SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ
Havva C. ve Havatan M., emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. Havatan M., sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen Mehmet D., Hasan Hüseyin D. ve Erdal Y. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sınır dışı edilen Havatan M.'nın yapılan sağlık kontrolünde cinsel yolla buluşan ve AIDS'e yol açan insan bağışıklık yetmezliği (HİV) virüsü taşıdığı ortaya çıktı.
KARAMAN Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilmişti HİV virüsü çıktı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:08 Kaynak: DHA
Azerbaycan, Karaman, Güncel
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