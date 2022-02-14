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Karaman Futbol Kulübü'nün yeni yönetiminden Vali Işık'a ziyaret - Son Dakika

Karaman Futbol Kulübü'nün yeni yönetiminden Vali Işık'a ziyaret

14.02.2022 15:00
Karaman Futbol Kulübü'nün yeni yönetiminden Vali Işık'a ziyaret

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Futbol Kulübü'nün yeni yönetimini makamında kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Futbol Kulübü'nün yeni yönetimini makamında kabul etti.

Karaman'ı 3. Lig'de temsil eden ve yapılan olağanüstü kongre sonrası Karaman Belediyespor olan ismi Karaman Futbol Kulübü olarak değiştirilen kulübün yeni başkanı Süleyman Han ve yönetim kurulu üyeleri Vali Işık'a hedefleri hakkında bilgiler vererek, kabullerinden dolayı teşekkür ettiler.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette yeni yönetime hayırlı olsun diyen Vali Işık da kulübün Karaman'ı en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancını belirterek başarılar diledi.

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Mehmet Alpaslan Işık, Karaman, Kongre, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Futbol Kulübü'nün yeni yönetiminden Vali Işık'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman Futbol Kulübü'nün yeni yönetiminden Vali Işık'a ziyaret - Son Dakika
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