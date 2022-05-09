Karaman Futbol Kulübü sezon finali kutlaması yaptı - Son Dakika
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Karaman Futbol Kulübü sezon finali kutlaması yaptı

09.05.2022 15:29
Karaman Futbol Kulübü sezon finali kutlaması yaptı

Karaman Futbol Kulübü, "Taraftarımızla Buluşuyoruz" sloganıyla sezon finali kutlaması düzenledi.

Karaman Futbol Kulübü, "Taraftarımızla Buluşuyoruz" sloganıyla sezon finali kutlaması düzenledi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın katılımıyla 15 Temmuz Aktekke Meydanı'nda düzenlenen programda, mehteran gösterileri ile canlı müzik dinletisi yapıldı.

Programda, futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler sahneye davet edilerek taraftara tanıtıldı.

Vali Işık, burada yaptığı konuşmada, Karaman'da göreve başladığında TFF 3. Lig'e çıkma sevincini yaşadıklarını söyledi.

Son dönemde takımın bazı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tehlikesine girdiğini hatırlatan Işık, "Bu bir bayrak yarışı. Eski yönetim gerçekten de çok çabaladı. Yeni yönetim bayrağı devralarak, aynı kararlılık ve aynı inançla sürdürerek bize bugünü yaşattı, takımın 3. Lig'de kalmasını sağladı. Ben kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan değerli sanayicilerimize, Karaman halkımıza ve herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Karaman sevdalısıyız. İnşallah, gelecek yıl 2. Lig'deyiz." diye konuştu.

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Mehmet Alpaslan Işık, 15 Temmuz, Karaman, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Futbol Kulübü sezon finali kutlaması yaptı - Son Dakika


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