Son Dakika Haberleri: Karaman: "Galibiyet Camiamıza Hayırlı Olsun"

Karaman: "Galibiyet Camiamıza Hayırlı Olsun"

1 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Akhisarspor galibiyetinin ardından etkili bir geri dönüş yaptıklarını belirterek, "Galibiyet camiaya hayırlı olsun" dedi.

Karaman:
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Akhisarspor galibiyetinin ardından etkili bir geri dönüş yaptıklarını belirterek, "Galibiyet camiaya hayırlı olsun" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Akhisarspor'u geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ünal Karaman, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Özellikle maçın sonlarında yenilen golün ardından etkili bir geri dönüş yaptık. İki gol bularak kazanmak bizim açımızdan, takımın moral öz güveni noktasında önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin - Fatih Yılmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:21 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir Maçı Öncesi Taraftar Desteği Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e Konuk Oluyor! Maçta İkinci Gol Geldi

Trabzonspor, Akhisarspor'u 2-1 Mağlup Etti! CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'le İlgili Sözlerine Tepki: Yanındayız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 20:41:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman: "Galibiyet Camiamıza Hayırlı Olsun"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]