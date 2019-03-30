Son Dakika Haberleri: Karaman, Gece Başlayan Karla Beyaza Büründü

Karaman, Gece Başlayan Karla Beyaza Büründü

1 saat önce

Karaman, gece başlayan karla beyaza büründüKARAMAN - Karaman, gece geç saatlerde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Karaman, gece başlayan karla beyaza büründü

KARAMAN - Karaman, gece geç saatlerde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Yağan karla birlikte kısa sürede her taraf beyaza büründü. Kar yağışı yüksek kesimlerde ise kent merkezine göre daha etkili oluyor. İç Anadolu Bölgesini Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışırken, trafik ekipleri de zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Kar kalınlı şehir merkezinde şimdiden 10 santimi bulurken, yüksek kesimlerde de 30 santimi aştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:34 Kaynak: İHA

Kar, Karaman, Genel
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