Karaman Gençlik Merkezi'nden İdlib'e yardım - Son Dakika

Karaman Gençlik Merkezi'nden İdlib'e yardım

25.02.2021 12:05
Karaman Gençlik Merkezi'nden İdlib'e yardım, System.String[]

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, "Kardeşin Isınır, Dünya Isınır" sloganı ile Suriye'nin İdlib kentindeki çocuklara destek amacıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi, "Kardeşin Isınır, Dünya Isınır" sloganı ile Suriye'nin İdlib kentindeki çocuklara destek amacıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Kardeşin Isınır, Dünya Isınır' sloganı ile İdlib'deki çocuklara destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasına Karaman Gençlik Merkezi de destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Gençlik Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Gençlik merkezleri ve gönüllü gençlerle başlatılan kampanyanın amacının yardım malzemelerinin İdlib'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak olduğunu belirtti.

Bakanlığın başlatmış olduğu yardım kampanyasına Karaman olarak gönüllü gençler ve yardımsever vatandaşlarla destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Bebek, şunları kaydetti:

"Kampanyanın ilk gününden son gününe kadar gençlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından mont, kazak, bot, ayakkabı, atkı, bere ve temizlik malzemesi gibi birçok insani yardım malzemesi tarafımıza ulaştı. Böylesine anlamlı bir kampanyaya destek veren herkese hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah toplanan malzemeler en kısa sürede asıl sahiplerine ulaşacak."

Düzenlenen yardım kampanyasına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, Gençlik Merkezi personeli, gençlik liderleri, gönüllü gençler ve yardımsever vatandaşlar tarafından toplanan mont, kazak, bot, ayakkabı, atkı, bere ve temizlik malzemesi gibi birçok insani yardım malzemesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programla dualar eşliğinde İdlib'e gönderildi.

Karaman, Suriye, Bebek, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Gençlik Merkezi'nden İdlib'e yardım - Son Dakika


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