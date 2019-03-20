Son Dakika Haberleri: Karaman Gönülleri Fethetti

Karaman Gönülleri Fethetti

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sarı kırmızılı camiada gönülleri fethetti.

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İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sarı kırmızılı camiada gönülleri fethetti.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı grafik çizen İstikbal Mobilya Kayserispor ile 14. hafta sonunda anlaşan Teknik Direktör Hikmet Karaman, geride kalan 12 maçta sergilenen futbol ve alınan puanlar ile büyük takdir topladı. Sarı kırmızılı takımın topladığı 20 puanda büyük rolü olduğuna inanılan Hikmet Karaman, taraftarların olduğu kadar halkın da sevgisini kazanmış durumda. Daha önceki yıllarda Kayserispor ve Erciyesspor'da da görev yapan, ikinci kez İstikbal Mobilya Kayserispor'da görev üstlenen Karaman, lige verilen arada şehirde tur atarak alışveriş yapıyor. Kendisine gösterilen ilgiden ve övgülerden son derece memnun olan Karaman, takımı başarıya taşıyacağına inandığını söyledi. Sarı Kırmızılı takımın şu ana kadar elde ettiği başarı için 'ekip çalışması' diyen Karaman, ligde henüz neticeye varmadıklarını, hedefe ulaşmak için işi sıkı tutmak zorunda olduklarını söyledi.

Karaman, "Kalan 8 maçtan alnımızın akıyla çıkarak takımımızı hedefe ulaştıracağız. Bu noktada herkesin desteğine ihtiyacımız var" yorumu yapıyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:10 Kaynak: İHA

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