Karaman gündem haberleri: Bakan Yanık, Karaman'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (2)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, " Almanya'da, Batı'da, şurada burada battaniye alarak 'Üstüne mont giyin, kazak giyin.' diyerek yönetmeye çalıştıkları süreçte Türkiye'de enerjiyle alakalı, ısınmayla alakalı, doğalgazla alakalı bugüne kadar bir sıkıntı yaşadık mı? Elhamdülillah yaşamadık ve yaşamamak içinde önümüzdeki süreci doğru yönetmeye çalışıyoruz." dedi.

Yanık, AK Parti Karaman İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında düzenlenen basın toplantısında, sosyal medyada ve basında Avrupa'da siyasetçilerin artık parlamento toplantılarına boğazlı kazaklarla geleceklerini söylediklerini belirtti.

Almanya'da Parlamento'da battaniye dağıtıldığını aktaran Yanık, "Bakın çok küçük ülkelerden bahsetmiyoruz. Almanya'dan bahsediyoruz. Bunlar niye oldu biliyor musunuz? Rusya'nın Ukrayna ile krizinden dolayı çünkü Almanya'nın da önemli şekilde doğalgaz tedarikçisi Rusya. Bizim de önemli şekilde doğalgaz tedarikçimiz Rusya. Doğalgazın neredeyse yarısına yakınını Rusya'dan alıyoruz. Normal şartlarda Rusya ile Ukrayna arasında kriz çıktığında bundan en olumsuz ve doğrudan ilk etkilenecek olan ülke Türkiye'ydi." diye konuştu.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinden olumsuz etkilenmediğine değinen Yanık şöyle konuştu:

"Etkilenmediği gibi tam tersine krizde bir arabuluculuk görevi üstlenerek 2 ülkeyi bir masanın etrafına getirerek hem ülkemizin bu olumsuz süreçten olumsuz etkilenmesinin önüne geçmiş oldu hem de tahıl krizini çözerek dünyada özellikle Afrika'da 10 milyon insanın açlık kriziyle karşı karşıya kalmasının önüne geçmiş oldu. Almanya'da, Batı'da, şurada burada battaniye alarak, 'Üstüne mont giyin, kazak giyin.' diyerek yönetmeye çalıştıkları süreçte Türkiye'de enerjiyle alakalı, ısınmayla alakalı, doğalgazla alakalı bugüne kadar bir sıkıntı yaşadık mı? Elhamdülillah yaşamadık ve yaşamamak içinde önümüzdeki süreci doğru yönetmeye çalışıyoruz. Bu da sadece Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyledir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bile 'Putin ile Zelenski'yi aynı masaya ancak Erdoğan oturtabilirdi.' dediği bir süreçten geçiyoruz. Bunun kıymetini iyi bileceğiz. Bunu içeride son derece sıradan, son derece basit olaylarmış gibi gösterenler var. BM'nin bir araya getiremediği bir şeyden bahsediyoruz. İçeride son derece sıradan her gün oluyormuş gibi gösterenler var."

"Bu zor dönemi de inşallah el birliği, gönül birliğiyle atlatacağız"

Yanık, vatandaşlara bundan sonraki süreçte de bu sıkıntıları hissettirmeden süreci devam ettireceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yüzlerce yıllık bir sermaye birikiminin, oturmuş bir ekonomi ve altyapının, dünyanın en büyük şirketlerinin ülkelerinde bunlar olurken, bu sıkıntılar yaşanırken, çarşıda pazarda yaşadığımız sıkıntılar, inanın yakın gelecekte üstesinden geleceğimiz, çözebileceğimiz bir sıkıntı. Bu zor dönemi de inşallah el birliği, gönül birliğiyle atlatacağız. Bunun en açık delili de küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam etmemizdir. Biliyorsunuz kamunun yaptığı sosyal yardımların yüzde 80'i bizim Bakanlığımızın eliyle oluşturulmakta ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. En son uygulamalarımızdan birisi, Türkiye Aile Destek Programı ile büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmayı sürdüreceğiz."

Bugüne kadar sosyal yardımların önemli ölçüde ihtiyaç sahipliği veya muhtaçlık üzerinden değerlendirildiğine değinen Yanık, artık büyüyen, gelişen, katma değer üreten Türkiye'nin refah payını bu refaha yeteri kadar ulaşamayan kitlelere dağıtmak için sosyal yardımların temel parametresini değiştirdiklerini söyledi.

Yanık, sosyal yardımları sadece ihtiyaç, sadece muhtaçlık, yoksulluk üzerinden tanımlamadıklarına, bu refaha ve Türkiye'nin ürettiği değere vatandaşların tamamının olabildiği kadar ulaşabilmesi için oluşturduklarına işaret etti.

Destek ödemeleri

Programlardan daha fazla vatandaşın istifade etmesi için de Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle 15 milyar lira olan mevcut bütçeyi 40 milyar liraya çıkardıklarına dikkati çeken Yanık, şunları kaydetti:

"450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1250 liraya yükselttik. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar, şu anda talepleri topluyoruz, kasım ayı ödemelere yansıtılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere Elektrik Tüketim Desteği sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Elektrik Tüketim Desteği normal şartlarda bizim sürekli sosyal yardımlarımızdan yararlanan hanelerimize zaten temin ediliyor. Aile Destek Programı süreli bir sosyal yardım olduğu için ilk fazda elektrik tüketim desteği sağlanmıyordu fakat bunu da genişlettik ve bu ailelerimize de Aile Destek Programı devam ettiği süreci Elektrik Tüketim Desteği sağlamış olacağız. Hanedeki kişi sayısına göre 75, 100, 125, 150 kilovat gibi miktarların tutarlarında desteği sağlamış olacağız. Doğalgaz Tüketim Desteği'nde 3 milyar liralık bir destek sağlamayı hedefliyoruz. 2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 415 lira ile 1150 lira arasında ilden ile değişkenlik gösteren miktar belirlemiştik bu tutarları da 900 lira ile 2 bin 500 lira arasında olacak şekilde artırdık. "

(Sürecek)