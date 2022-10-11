Karaman gündem haberleri: Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 firari yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 firariden 8'i cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda aralarında 3 aydan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı 10 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 8'inin cezaevine teslim edildiği, 2'sinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.
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