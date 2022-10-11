Karaman gündem haberleri: Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 firari yakalandı - Son Dakika
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Karaman gündem haberleri: Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 firari yakalandı

11.10.2022 11:16
Karaman gündem haberleri: Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 firari yakalandı

Karaman gündem haberi... Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 firariden 8'i cezaevine gönderildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 firariden 8'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda aralarında 3 aydan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı 10 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 8'inin cezaevine teslim edildiği, 2'sinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman gündem haberleri: Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 firari yakalandı - Son Dakika

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