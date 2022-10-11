Bu kapsamda aralarında 3 aydan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı 10 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman gündem haberleri: Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 10 firari yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.