Karaman 'güneş' robot, araçların kaza yapmasını önleyecek

'Güneş' robot, araçların kaza yapmasını önleyecek

Karaman'da 2 lise öğrencisinin yaptığı, sensör sayesinde siyah zemin üzerinde beyaz çizgiyi takip eden 'Güneş' isimli robottaki sistem, araçların kaza yapmasını önleyebilecek. Proje danışmanı Bilişim Teknolojileri bölümü alan şefi öğretmen İsmail Ay, TEKNOFEST'te de 3'üncü olan robot aracın 30 metreyi 3 saniyede tamamladığını belirterek, Bu robottaki yazılım sistemi, araçlara uygulandığı zaman, sistem sayesinde araç şeritten çıkmayacak ve hızlı gitmesine rağmen savrulması engellenip, kazaların önüne geçebilecek dedi.

Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümünde öğrenim gören Barış Özdemir ve Abdulsamet Bulduk, proje danışmanı öğretmenleri İsmail Ay, Mehmet Aydın ile birlikte bir robot araç yaptı. 'Güneş' adı verilen robot, siyah zemin üzerinde sensör sayesinde beyaz çizgiyi takip ediyor. 30 metreyi yaklaşık 3 saniyede tamamlayan robot, bu yıl İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'teki robot yarışlarında 'Hızlı Çizgi İzleyen' kategorisinde üçüncü oldu.

Proje danışmanı olan öğretmen İsmail Ay, hızlı çizgi izleyen robotun yapımına 2015 yılında o dönemdeki öğrencilerle başladıklarını, o dönem hızının az olduğunu belirtti. Robotun çalışma sistemini hızlandırmak için projeyi sürekli geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Ay, öğrencileri Barış Özdemir ve Abdulsamet Bulduk ile birlikte bir yıllık çalışma sonucu 30 metreyi 3 saniyede tamamlayan hale getirdiklerini kaydetti. Ay, şunları söyledi

2015 yılından bu yana okul olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın ortak olarak düzenlemiş olduğu bütün yarışmalara katılıyoruz. İlk çizgi izle kategorisindeki yarışmamızda 500 robot arasında 80'inci olmuştuk. Yılmadan devam ettik ve her yıl derecelerimiz biraz daha arttı. En son olarak 2019 yılında 13'üncü MEB robot yarışmasında 700 robot arasında ilk 15'e girdik. Bu başarının ardından TEKNOFEST tarafından davet edildik. İstanbul'daki TEKNOFEST yarışmalarında 3'üncü olarak büyük bir başarı elde ettik. Artık bizim hedeflerimiz de yurt dışında düzenlenen uluslararası yarışmalara katılabilmek.

'KAZALARI ÖNLEYEBİLECEK'

'Güneş' adını verdikleri robottaki sistemin, fabrikalarda çizgi izleyen yük taşıyıcılarda kullanıldığını belirten Ay, 3 santimlik bir teker çapına bakıldığı zaman çok hızlı bir araç. Çalışma mantığı ise siyah zemindeki beyaz çizgiyi algılayan bir sensörümüz var. Bu sensör sayesinde araç otonom bir şekilde yoldan çıkmadan gidebiliyor. Bu araçlarda en önemli noktalardan bir tanesi de kullanılan mikro işlemci ve yazılımıdır. Yazılım, bu araçlarda donanım kadar önemlidir. Bizler okulumuzda bu araçların yazılımını öğrencilerimizle birlikte sürekli geliştiriyoruz diye konuştu.

Robottaki yazılım sisteminin, araçlara uygulanması halinde kazaları önleyebileceğini ifade eden Ay, Bu robottaki yazılım sistemi, araçları uygulandığı zaman, sistem sayesinde araç şeritten çıkmayacak ve hızlı gitmesine rağmen savrulması engellenip, kazaların önüne geçebilecek dedi.

'MADDİ DESTEĞE İHTİYAÇ VAR'

Öğretmenlerden Mehmet Aydın da, öğrencilerle birlikte projelerini her yıl bir adım daha öteye götürdüklerini ve önümüzdeki yıl TEKNOFEST'teki yarışlarda daha iyi bir dereceye ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Projeler için maddi desteğe de ihtiyaçları olduğunu ifade eden Aydın, Biz bu çalışmaları yaparken bazı giderlerimiz oluyor. Robot yarışmaları için maddi açıdan desteğe ihtiyacımız oluyor. Bu nedenle ilimizi temsil ederken kullanacağımız robotlar için hayırsever iş adamlarımızdan destek bekliyoruz. Bizlere destek verilirse çok daha iyi dereceler getireceğimize inanıyoruz ifadelerini kullandı.

'YENİ HEDEFLERE YELKEN AÇTIK

Öğrencilerden Barış Özdemir, TEKNOFEST'te aldıkları üçüncülüğün moral kaynağı olduğunu belirterek, Bizler yeni hedeflerimize yelken açtık. 2020 yarışmaları için çalışmalarımıza şimdiden başladık. 2020'deki yarışmaları iple çekiyoruzö şeklinde konuştu.

Abdulsamet Bulduk de, yılmadan projelerini daha iyi seviyeye ulaştıracaklarını söyledi.