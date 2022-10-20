Son dakika haberleri! Suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

20.10.2022 18:56

Son dakika haberleri... Karaman'da suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Karaman'da suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 30'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10 şüpheliye ise ev hapsi verildi. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden ikisinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 7 firarinin de yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce 18 Ekim'de 500 personelle düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, tefecilik, mala zarar verme, silahlı tehdit, hakaret" gibi suçlara karıştıkları öne sürülen, iki organize suç örgütünün üyesi 32 şüpheli gözaltına alınmış, 7 zanlıya ulaşılamamıştı. 13 şüphelinin ise daha önce çeşitli suçlardan tutuklandığı belirlenmişti.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, bıçak, balta, bir miktar uyuşturucu ile çek ve senetler ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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