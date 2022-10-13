İddiaya göre, Külhan Mahallesi Kültür Sokak'ta yaşayan Afganistan uyruklu S.N. ve oğlu A.A.N. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Afganistan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman haber | Karaman'da yabancı uyruklu kadın, tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı - Son Dakika

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