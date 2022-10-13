Karaman haber | Karaman'da yabancı uyruklu kadın, tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Karaman haber | Karaman'da yabancı uyruklu kadın, tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

13.10.2022 15:21
Karaman haber | Karaman'da yabancı uyruklu kadın, tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

Karaman gelişmesine göre Karaman'da oğlunu bıçakla yaralayan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Karaman'da oğlunu bıçakla yaralayan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Külhan Mahallesi Kültür Sokak'ta yaşayan Afganistan uyruklu S.N. ve oğlu A.A.N. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.N, oğlunu bıçakla bacağından yaraladı.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli kadın, gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Afganistan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman haber | Karaman'da yabancı uyruklu kadın, tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı - Son Dakika

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