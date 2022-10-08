Karaman haberi: Bakan Yanık, Karaman'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (3)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, artık bütün dünyayı sarsan büyük krizlerde ve savaşlarda bile, varlığıyla dengeleri değiştiren, yaptığı hamlelerle bölgesini ve dünyayı çok daha büyük krizlerin eşiğinden döndüren bir Türkiye olduğunu belirterek "Türkiye bugün, kendisi için istediği iyilik halini bütün dünya için isteyen bir ülke." dedi.

Yanık, AK Parti Karaman İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi, vatandaşın bir ihtiyacı olduğunda kapı kapı dolaşarak derdine çare bulmak için kapıları zorladığı, aşındırdığı, birtakım eşiklerde günlerce beklediği günleri geride bıraktığını söyledi.

Bugün artık sadece kendi vatandaşının değil, neredeyse tüm dünyanın yükünü sırtlanacak kadar büyük ve insanlığa umut olan bir Türkiye olduğunu vurgulayan Yanık, "Artık bütün dünyayı sarsan büyük krizlerde ve savaşlarda bile, varlığıyla dengeleri değiştiren, yaptığı hamlelerle bölgesini ve dünyayı çok daha büyük krizlerin eşiğinden döndüren bir Türkiye var. Türkiye bugün, kendisi için istediği iyilik halini bütün dünya için isteyen bir ülke. Bu iyilik iradesinin başında hepimizin bildiği gibi sayın Cumhurbaşkanı'mız var." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu noktaya kendiliğinden, rastgele gelmediğine dikkati çeken Yanık, bugün içinde bulunulan iyilik halinin arkasında muazzam bir mücadele olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin 20 yıl tırnaklarıyla kazıya kazıya verdiği mücadelenin teri olduğunu aktaran Yanık, "Bunu unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. Az önce söylediğim illüzyon var ya bu illüzyon, bu mücadele tarihini de unutturmaya çalışıyor. 'Dünya beşten büyüktür.' cümlesini kurmak öyle herkesin harcı değildi. 'Dünya beşten büyüktür.' cümlesini BM'nin çatısı altında, BM'nin kürsüsünde o beş büyük ülkenin liderlerinin gözüne baka baka söylemek her babayiğidin harcı değildi. Bunu Türkiye yaptı, bunu sayın Cumhurbaşkanı'mız yaptı." diye konuştu.

Yanık, dolayısıyla bugün bu vizyonun nasıl meydana geldiğini, nasıl adım adım inşa edildiğini, nasıl küçük taş taş üstüne konarak inşa edildiğini, çok iyi hatırlamaları ve yeniden vatandaşa ulaştırmaları gerektiğini söyledi.

"Türkiye'de de çözülmüş problemleri yeniden çözme vaatleri çıkıyor"

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Yanık şöyle konuştu:

"Dünyada işler, bu durumdayken peki Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'de de çözülmüş problemleri yeniden çözme vaatleri çıkıyor. Başörtüsünü kendisi sorun haline getiren siyasi irade, bugün başörtüsü meselesini çözmekten bahsediyor. Başörtüsü meselesinde geride bıraktıkları hafızanın, geride bıraktıkları sicilin ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Anayasa Mahkemesinin bir kararının başlangıçta başörtüsüyle üniversitelere devam edebilmek için gerekçe yapılıp sonra aynı kararın aynı Anayasa Mahkemesi tarafından başörtüsüyle eğitime engel olarak yorumlandığı günleri yaşadık. Kime ne anlatıyorsunuz? Zaten sizin elinizle '411 el kaosa kalktı, bu düzenleme şöyle aykırıdır, böyle aykırıdır, iki metrekarelik bez parçası' dediğiniz bir konuyu çözüldüğü için bugün yeniden çözme vaatleri yapılıyor. Bir başka ortak da dün 'Küllenmiş yaraları kanatmayı doğru bulmuyorum.' demiş. Küllenmiş yaralar çünkü o yaralar açıldığında, 28 Şubat döneminde 'MGK kararlarını uygulayacağım, kimse kusura bakmasın.' diyen bir İçişleri Bakanı çıkacak karşımıza. Bunları unutmayın. Bugün bu mücadelenin tarihini lütfen kimse unutmasın. Hiç kolay gelinmedi. Hiç kolay gelinmemiş bir sürecin ortaya koyduğu hali refah düzeninden, başarıdan herkes kendine hak etmediği bir pay koparmaya çalışıyor. Bu millet buna izin vermez, vermeyecektir de Allah'ın izniyle."

"AK Parti iradesi, insanın eşrefi mahlukat olduğuna inanır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrasında Ulusal Hane Ziyareti programından bahsettiğini hatırlatan Yanık, "Daha önce Bakanlığımızın ASDEP Personeli ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personellerimiz eliyle ayrı ayrı olarak haneleri ziyaret, ihtiyaç tespiti, yaşlı, engelli var mı, yoksulluk, şiddet var mı neyse, o hanenin bütün fotoğrafını çektiğimiz çalışmalarımızı zaten yapıyoruz. Ulusal Hane Ziyareti programımızla dedik ki bunları birleştirelim ve genel bir tarama yapalım. Ülkemizde yaklaşık 26 milyon hane var." ifadesini kullandı.

Beş yılda bir yaptıkları Türkiye Aile Yapısı Araştırması olduğunu, son araştırmanın saha çalışmasının geçen yıl bittiğini vurgulayan Yanık şunları kaydetti:

"Analiz çalışmaları da bittikten sonra kamuoyuyla çok ayrıntılı bir biçimde onu da paylaşacağız. Bunların yanında yine Türkiye gençlik profili, ergen profili, üniversite gençliği, çocuk araştırması, yaşlılık araştırması, kadına yönelik şiddet sebepleri araştırması, bağımlılıkla mücadelede bağımlılık sebepleri noktasında araştırmalarımızın bir kısmı başladı, bir kısmı başlamak üzere. Planladığımız gibi giderse 2023 yılı ilk çeyreğinde bu başlıklar üzerinden ülkemizin bütün sosyolojik verilerini toparlamış ve buna yönelik olarak da şu anda sürdürdüğümüz sosyal politikalarımızı, sosyal hizmetlerimizi, sosyal yardımlarımızı yeniden güncellemiş, ona uygun biçimde hayata geçirmiş olacağız."

Bakanlığın hizmetlerinin, hizmet verme mantığının, AK Parti'nin sosyal hizmetlere ne kadar önem verdiğinin açık bir göstergesi olduğuna işaret eden Yanık Karaman'da yapılan hizmetleri anlattı.

İcraatlar anlatılmadığında, yapılanların, yeni projeler, yeni birtakım vaatler olarak karşılarına çıktığına değinen Yanık şöyle devam etti:

"Bakanlığımızla alakalı da yaptığımız her hizmet yeni bir vaat olarak muhalefet grubundan değişiklik yerlerden karşımıza çıkıyor. O yüzden bunları tek tek açıklama gereği duyuyorum. 20 yılın emeği var, 20 yılın müktesebatı var, 20 yılın ayrılmış kaynakları var. Bundan 20-25 sene önce bir ilaç almak için SSK'nin kapısında bekleyen vatandaş, bir yaşlısı olduğunda nasıl bakacağını bilemeyen vatandaş, engellisini evden çıkaramayan, sosyalleşme alanı olmayan süreçten bugün engelli vatandaşlarımızın istihdamından bakım hizmetlerine kadar, sağlık hizmetlerine kadar çok geniş bir hizmet skalası var. Bunu biz söylemediğimizde birileri, 'Şunu yapacağız.' diye yaptığımız işi yeniden önümüze koyuyor. AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilmiş hizmetlerden sadece bir kısmını bahsettim. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde bizim sosyal yardım uhdesinde yapılan yardım sayısı 4. Bizim bugün düzenli olarak yaptığımız sosyal yardım başlığı 49. AK Parti iradesi, insanın eşrefi mahlukat olduğuna inanır. Cumhurbaşkanı'mız der ya 'Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü'. O yüzden engelliden yaşlıya gencinden kadınına tüm kesimlerim insan onuruna yakışır biçimde yaşayabilmesi için sosyal yardımlarımızı yapmaya devam ettirmeyi sürdüreceğiz."

Bakan Yanık daha sonra Karaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasını ziyaret ederek burada kadın işçilerle bir süre sohbet edip beraber yemek yedi.

(Bitti)