Karaman 3. sayfa haberleri... Karaman'da uyuşturucu operasyonuna: 1 tutuklama

Karaman'da uyuşturucu operasyonuna: 1 tutuklama

KARAMAN - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheli 6 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üst ve adreslerinde yapılan aramalarda ise 62.16 gram metamfetamin, 6 adet reçeteye tabi hap, 1 adet hassas terazi,1 adet ruhsatsız tabanca, rulo alüminyum folyo,13 adet uyuşturucu kullanım aparatları ve uyuşturucu paketlemek için hazır edilmiş 10 eşit parçalarda alüminyum folyo ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Mahkeme, diğer şüphelilerden 3 kişiyi ev hapsine çarptırırken, 2 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.