"KMÜ ailesi olarak Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Namık Ak'a üniversitemizin gelişmesi noktasındaki katkı ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Üniversitemiz rektörlüğüne Yükseköğretim Kurulu tarafından vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır."

Kaynak: AA

Hüseyin Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman haberi: KMÜ Rektörlüğüne vekaleten Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı - Son Dakika

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