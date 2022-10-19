Karaman haberleri: Karaman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajları - Son Dakika
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Karaman haberleri: Karaman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajları

19.10.2022 11:34
Karaman haberleri: Karaman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajları

Karaman gündem haberi | Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kalaycı mesajında, yerel yönetimin temel ayaklarını oluşturan muhtarların sorumlu oldukları bölgede önemli bir görevi üstlendiklerini belirtti.

Kalaycı, "Demokrasimizin yapı taşlarından olan ve sorumluluk bilinciyle hizmet eden başta ilimiz, ilçelerimiz, belde ve köy muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan da Muhtarlar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında muhtarlığın geldiğini dile getiren Çağlayan, muhtarların sevinçte ve hüzünde halkın her zaman yanında ve hizmetinde olduğunu belirtti.

Muhtarlık müessesesinin demokrasinin ilk temel taşlarını oluşturduğuna vurgu yapan Çağlayan şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız ile devletimiz arasında bir köprü vazifesi görerek, kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında mühim bir görev üstlenen tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Karaman haberleri: Karaman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajları - Son Dakika

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