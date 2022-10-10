OTOMOBİL AĞACA ÇARPIP, TARLAYA SAVRULDU 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

OTOMOBİL AĞACA ÇARPIP, TARLAYA SAVRULDU 1 ÖLÜ, 1 YARALI

10.10.2022 10:13

KARAMAN'da kontrolden çıkıp ağaca çarptıktan sonra mısır tarlasına savrulan otomobilin sürücüsü Hikmet Çilek (23) yaşamını yitirdi, yanındaki Hasan Ali Dilaver (19) de yaralandı.

KARAMAN'da kontrolden çıkıp ağaca çarptıktan sonra mısır tarlasına savrulan otomobilin sürücüsü Hikmet Çilek (23) yaşamını yitirdi, yanındaki Hasan Ali Dilaver (19) de yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında Karaman - Kılbasan köyü yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Hikmet Çilek yönetimindeki 42 FDF 36 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce yolun kenarındaki ağaca çarptı. Ardından da çarpmanın şiddetiyle mısır tarlasına savruldu. Kazada sürücü Hikmet Çilek ve yanındaki Hasan Ali Dilaver yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hikmet Çilek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Kayapınarlı Wushu sporcularına 15 ödül birden Kayapınarlı Wushu sporcularına 15 ödül birden Eski AKP Milletvekili Konuk'tan Süt Politikasına Eleştiri: 'İşin Matematiği ile İnatlaşmanın Sonucu Ülkemiz Süt ve Süt Ürünlerinde Yokluğa... Eski AKP Milletvekili Konuk'tan Süt Politikasına Eleştiri: 'İşin Matematiği ile İnatlaşmanın Sonucu Ülkemiz Süt ve Süt Ürünlerinde Yokluğa... Torosların lezzetli kiraz ve elması, elektriği güneş enerjisiyle üretilen soğuk hava deposunda korunuyor Torosların lezzetli kiraz ve elması, elektriği güneş enerjisiyle üretilen soğuk hava deposunda korunuyor
Kaynak: DHA

Kılbasan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİL AĞACA ÇARPIP, TARLAYA SAVRULDU 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:43 Türkiye'de kar yağışı ne zaman başlayacak? Hava tahmin uzmanı tarih verip uyardı
16:35 Taze baba Murat Yıldırım, kızı ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 18:15:24. #1.11#
SON DAKİKA: OTOMOBİL AĞACA ÇARPIP, TARLAYA SAVRULDU 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement