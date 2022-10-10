OTOMOBİL AĞACA ÇARPIP, TARLAYA SAVRULDU 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KARAMAN'da kontrolden çıkıp ağaca çarptıktan sonra mısır tarlasına savrulan otomobilin sürücüsü Hikmet Çilek (23) yaşamını yitirdi, yanındaki Hasan Ali Dilaver (19) de yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında Karaman - Kılbasan köyü yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Hikmet Çilek yönetimindeki 42 FDF 36 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce yolun kenarındaki ağaca çarptı. Ardından da çarpmanın şiddetiyle mısır tarlasına savruldu. Kazada sürücü Hikmet Çilek ve yanındaki Hasan Ali Dilaver yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hikmet Çilek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.