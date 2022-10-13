Karaman haberleri | Karaman'da pancar alım sezonu törenle başladı

Karaman'da pancar hasadı düzenlenen törenle başladı.

Merkeze bağlı Kılbasan Köyünde kurban kesilerek alım sezonu dualarla başladı. Pancar Alım Merkezine traktörleriyle ilk pancarları getiren 3 çiftçiye Karaman Valisi Tuncay Akkoyun tarafından çeşitli hediyeler verildi. Akkoyun daha sonra sembolik olarak bir traktör römorkuna reflektör taktı.

Vali Akkoyun, "Karaman'da bu yıl 350 bin tona yakın rekolte bekliyoruz. Çiftçilerimiz bir senelik emeklerini sabırla gayretle hasat ettikleri ürünlerini bugün getiriyor. Devletimiz çalışan üreten çiftçimizin her zaman yanındadır." dedi.

Üreticilere reflektör uyarısı da yapan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Sezonda ciddi bir trafik olacak. Çiftçilerimiz traktörleriyle, römorklarıyla yollarda olacak. Polis ve jandarma ekiplerimiz mutlaka gerekli denetimleri yapıp uyarılarda bulunacak. Lütfen reflektör konusunda dikkatli olalım. Römorklarımıza reflektörlerimizi takalım. Eksik olanlar tedarik etsin. Reflektör hayat kurtarır. Ben kazasız belasız bir sezon diliyorum."

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Üreticilerimizin sıkıntısız bir sezon geçirmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Alım merkezleri düzenleniyor. Bu merkezimiz İl Özel İdaresi tarafından asfaltlandı. Üreticimiz çamur içinde kalmaktan kurtuldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.