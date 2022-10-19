Karaman haberleri... Karaman'dan kısa kısa

Azerbaycan 'da düzenlenen "Bir Millet İki Devlet Uluslararası Resim Yarışması"nda birinci olan Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Neslihan Eke, Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Kaynak: AA

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