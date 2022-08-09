Karaman haberleri: Karaman eğitim heyeti Romanya'da - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman haberleri: Karaman eğitim heyeti Romanya'da

09.08.2022 15:58
Karaman haberleri: Karaman eğitim heyeti Romanya'da

Karaman gündem haberi: Ulusal Ajans Erasmus Programı Yetişkin Eğitimi kapsamında, Karaman İl Millİ Eğitim Müdürlüğüne bağlı konsorsiyuma dahil katılımcılardan oluşan heyet, Romanya'da eğitimlere katıldı.

Ulusal Ajans Erasmus Programı Yetişkin Eğitimi kapsamında, Karaman İl Millİ Eğitim Müdürlüğüne bağlı konsorsiyuma dahil katılımcılardan oluşan heyet, Romanya'da eğitimlere katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan başkanlığında Erasmus Programı Yetişkin Eğitimi alanında akreditasyona sahip kuruluşlar için öğrenci ve personel hareketliliği için Romanya'ya giden heyet başkent Bükreş'te eğitim faaliyeti, görüşme ve ziyaretlerde bulundu.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Kılınç, Ayrancı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Candan, Başyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Sekman ve yurt dışı hareketliliğine dahil olan katılımcılar ilk olarak Türkiye Büyükelçiliğindeki Bükreş Müşavirliğini ziyaret etti.

Erasmus Programı ve proje hakkında Bükreş Eğitim Müşaviri Sayın Serpil Murtezaoğlu'na bilgi verilmesinin ardından burada yürütülen eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi alındı.

5 gün süren proje hareketliliği boyunca Associatia CPDIS adlı kurs merkezinde yetişkin eğitiminde görev alan eğitimcileri ve onların görev yaptıkları kurumları AB standartlarına ulaştırma, nitelikli eğitimci ve nitelikli yetişkin hedeflerine ulaşma ve personelin yetişkin eğitimi ile uzaktan eğitim anlamında dijital yeterlikleri artırma hedefleri doğrultusunda 15 kişiden oluşan heyete eğitimler verildi.

YORUMLAR
500
DEVRİLEN MOTOSİKLETTE SÜRÜKLENEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YARALANDI DEVRİLEN MOTOSİKLETTE SÜRÜKLENEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YARALANDI Yaz dönemi DYK'lar devam ediyor Yaz dönemi DYK'lar devam ediyor Cumhurbaşkanı Tatar, Hazreti Mevlana'nın annesinin kabrini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Tatar, Hazreti Mevlana'nın annesinin kabrini ziyaret etti
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Romanya, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman haberleri: Karaman eğitim heyeti Romanya'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
15:50 AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
14:47 İşçileri çıkaran Hyper Social CEO'su üzüldüğünü iddia ederek ağladığı anları yayınladı! Tepkiler daha da arttı
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:30 AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:09:26. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman haberleri: Karaman eğitim heyeti Romanya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement