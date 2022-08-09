Karaman haberleri: Karaman eğitim heyeti Romanya'da

Ulusal Ajans Erasmus Programı Yetişkin Eğitimi kapsamında, Karaman İl Millİ Eğitim Müdürlüğüne bağlı konsorsiyuma dahil katılımcılardan oluşan heyet, Romanya'da eğitimlere katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan başkanlığında Erasmus Programı Yetişkin Eğitimi alanında akreditasyona sahip kuruluşlar için öğrenci ve personel hareketliliği için Romanya'ya giden heyet başkent Bükreş'te eğitim faaliyeti, görüşme ve ziyaretlerde bulundu.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Kılınç, Ayrancı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Candan, Başyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Sekman ve yurt dışı hareketliliğine dahil olan katılımcılar ilk olarak Türkiye Büyükelçiliğindeki Bükreş Müşavirliğini ziyaret etti.

Erasmus Programı ve proje hakkında Bükreş Eğitim Müşaviri Sayın Serpil Murtezaoğlu'na bilgi verilmesinin ardından burada yürütülen eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi alındı.

5 gün süren proje hareketliliği boyunca Associatia CPDIS adlı kurs merkezinde yetişkin eğitiminde görev alan eğitimcileri ve onların görev yaptıkları kurumları AB standartlarına ulaştırma, nitelikli eğitimci ve nitelikli yetişkin hedeflerine ulaşma ve personelin yetişkin eğitimi ile uzaktan eğitim anlamında dijital yeterlikleri artırma hedefleri doğrultusunda 15 kişiden oluşan heyete eğitimler verildi.