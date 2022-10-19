Karaman haberleri | Sarıveliler Kaymakamı Mehmet Bircan çiftçilere gübre dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman haberleri | Sarıveliler Kaymakamı Mehmet Bircan çiftçilere gübre dağıttı

19.10.2022 13:44
Karaman haberleri | Sarıveliler Kaymakamı Mehmet Bircan çiftçilere gübre dağıttı

Karaman habere göre Karaman'ın Sarıveliler İlçe Kaymakamı Mehmet Bircan, Ugurlu köyü ve ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde üreticilere gübre dağıtımı törenine katıldı.

Karaman'ın Sarıveliler İlçe Kaymakamı Mehmet Bircan, Ugurlu köyü ve ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde üreticilere gübre dağıtımı törenine katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Bircan, 2022 yılı mayıs ayında yaşanan dolu afetinden zarar gören Uğurlu köyü ve Esentepe Mahallesi'ndeki üreticilere gübre desteği sağlandığını söyledi.

Bircan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasar tespiti yapılan üreticilerimize Cumhurbaşkanlığı Acil Afet Ödeneğinden sağlanan destek ile 67 ton gübre dağıtımı yapıldı. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Dağıtıma Kaymakam Bircan'ın yanı sıra daire amirleri ve üreticiler katıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Mehmet Bircan, Sarıveliler, Hisarcık, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman haberleri | Sarıveliler Kaymakamı Mehmet Bircan çiftçilere gübre dağıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:57 Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Josef de Souza'ya uyarı geldi
13:44 Brezilya Devlet Başkanı'nın Venezuelalı kızlarla ilgili fuhuş çıkışına tepki yağdı
13:46 Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali dikkat çekti
13:26 Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yeniden bıçak altına yattı
13:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Yüreğin varsa seçimlerde karşıma çık
13:00 Polisi harekete geçiren sinekli ev! Evden ceset çıkmaması sevindirdi
13:01 Erdoğan'dan asgari ücret sözleri: Aralık ayında yeni adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz
12:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Ali Çelebi'ye dikkat çeken uyarı: Böyle olmaz en az 3 çocuk olmalı
12:47 Alacaklı oldukları şahsı öldüresiye dövüp videoya kaydettiler
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasıyla ilgili net konuştu: İhmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından milletimiz emin olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 14:23:35. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman haberleri | Sarıveliler Kaymakamı Mehmet Bircan çiftçilere gübre dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement