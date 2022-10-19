Bircan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasar tespiti yapılan üreticilerimize Cumhurbaşkanlığı Acil Afet Ödeneğinden sağlanan destek ile 67 ton gübre dağıtımı yapıldı. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Karaman haberleri | Sarıveliler Kaymakamı Mehmet Bircan çiftçilere gübre dağıttı - Son Dakika

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