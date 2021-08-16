Karaman: "Hanemize 3 puan yazılabilirdi"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor maçının ardından, "Biten sonuca göre baktığınız zaman maçın 90. dakikasından sonra atılan golle alınan bir puan sevindirici olabilir ama bizim hanemize yazılan 3 puan da olabilirdi" dedi.

Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, ilk yarı kısır bir müsabaka olduğunu belirtti.

Oyunun daha çok orta alanda oynandığını hatırlatan Karaman, "Bir penaltı pozisyonu ve çalınan düdük, o golle içeriye mağlup girdik. İkinci yarı savunmada, orta alanda ve hücumda daha iyi oynayarak, verilen mücadelenin karşılığını son dakikada atılan golle olsa da aldık. Golden sonra ben oyunculara kıyıp da bir şey diyemiyorum. Çünkü ben insanımızı çok değerli görüyorum. Benim oyuncularım çok dürüst futbolculardır. Lütfen taraftarlar da ağızlarından çıkanları biraz daha dikkatli seçsinler. Bunlar bu memleketin çocukları. İlerleyen dönemlerde Milli Takım formaları giyecekler, giydiler de. Çok rica ediyorum. Sadece burası için değil, tüm tribünler, tüm insanlarımız için bu geçerli" diye konuştu.

"Yorumculara bırakıyorum"

Beraberlik golünden sonra tartışılan pozisyon hakkında fazla konuşmayacağını ifade eden Karaman, "Ben şimdi o konuya girmeyeceğim. Çünkü dedim ya ben kıyamıyorum. Keşkeleri biraz daha fazla söylüyorum ama eminim ki futbol yorumcuları pozisyonu daha net değerlendireceklerdir. Evet biten sonuca göre baktığınız zaman maçın 90'uncu dakikasından sonra atılan golle alınan bir puan sevindirici olmalıdır ama bizim hanemize yazılan 3 puan da olabilirdi. Her şeye rağmen oyuncularımın ilk oynadıkları 90 dakikada rakibe teslim olmadan, gayretli, istekli mücadeleleri, o armayı gururla taşımaları beni mutlu etti. Oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - ANTALYA