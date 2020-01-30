Karaman hayvanları otlatmaya götüren çoban, ölü bulundu - Son Dakika
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Karaman hayvanları otlatmaya götüren çoban, ölü bulundu

6 saat önce

Hayvanları otlatmaya götüren çoban, ölü bulunduKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra dönmeyen çoban İsa Demir'in (30) cansız bedeni bulundu.

Hayvanları otlatmaya götüren çoban, ölü bulundu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra dönmeyen çoban İsa Demir'in (30) cansız bedeni bulundu. Demir'in, dengesini kaybedip, 30 metrelik uçurumdan kayalık zemine düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Ermenek'e bağlı Olukpınar köyünde oturan, 3 çocuk babası İsa Demir, dün sabah küçükbaşlarını otlatmaya çıkardı. Demir'in bir daha dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları, akşam saatlerinde çevrede aramaya çıktı. Arama çalışması sonucu Demir'in, Erik Deresi mevkisinde cansız bedeni bulundu. İhbarla köye gelen AFAD ekipleri, Demir'in cesedini bulunduğu yerden aldı. Dengesini kaybedip, 30 metrelik uçurumdan kayalık zemine düştüğü sanılan İsa Demir'in cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaman hayvanları otlatmaya götüren çoban, ölü bulundu

İsa Demir, Ermenek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:05 Kaynak: DHA
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