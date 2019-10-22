Son Dakika Haberleri: Karaman hırsızlıkta kullandıkları vinç sayesinde yakalandılar
Son Dakika Güncel Karaman hırsızlıkta kullandıkları vinç sayesinde yakalandılar

Karaman hırsızlıkta kullandıkları vinç sayesinde yakalandılar

54 dakika önce

Karaman'da, mermer ocağından 9 tonluk kantar ile iş makinesi ve çeşitli malzemeler çalan 4 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Karaman'da, mermer ocağından 9 tonluk kantar ile iş makinesi ve çeşitli malzemeler çalan 4 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Yaklaşık 130 bin değerindeki malzemelere el konuldu.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT), 17 Ekim Perşembe günü Dereköy'deki mermer ocağından 9 tonluk kantar, 1 iş makinesi ve çeşitli teknik malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Jandarma, 9 ton ağırlığındaki kantarın vinç veya başka bir araç yardımıyla çalınmış olabileceği üzerinde durup, bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği gün Konya'dan Karaman'a bir vinç getirilldiğini belirledi. Vinç üzerinde çalışmasını yoğunlaştıran jandarma, Konya'da yaptığı araştırmada piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan çalınan malzemelerin ikinci el iş makinesi ve malzemeleri satılan bir iş yerine satıldığını saptadı.

Malzemelere el koyan jandarma, malzemeleri çalıp satan R.D., Ü.K., M.Z. ve H.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Karaman hırsızlıkta kullandıkları vinç sayesinde yakalandılar

Jandarma, Dereköy, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:21 Kaynak: DHA
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