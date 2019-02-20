Son Dakika Haberleri: Karaman İçinden Su Akan Mağara İlgi Görüyor

Karaman İçinden Su Akan Mağara İlgi Görüyor

29 dakika önce

İçinden su akan mağara ilgi görüyorKaraman'ın Ermenek ilçesinde yüksekliği 6 metre olan 50 metre uzunluğundaki Ece Kayası Mağarası'nda 10 gözden akan su, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İçinden su akan mağara ilgi görüyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yüksekliği 6 metre olan 50 metre uzunluğundaki Ece Kayası Mağarası'nda 10 gözden akan su, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Akan sulardan debisi kuvvetli olduğu için şelaleyi anımsatan bir gözden akan ve halk arasında Koç Pınarı olarak adlandırılan suyun ise rivayete göre, iki koç dövüşürken kafalarının tokuşmasıyla çıkan ses sonrası akmaya başladığı anlatılıyor.

Ermenek ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kayönü köyünde bulunan Ece Kayası Mağarası'nın içinde 10 gözden su akıyor. Genişliği nedeniyle yaz aylarında serinlemek için ziyaretçilerin akınına uğrayan mağaraya, kış aylarında ilgi yoğun. Fotoğraf tutkunlarının da ilgi gösterdiği mağarada, akan sulardan debisi kuvvetli olduğu için şelaleyi anımsatan su ise halk arasında Koç Pınarı olarak adlandırılıyor.

Kayaönü köyünde oturan Mustafa Aksu, Koç Pınarı rivayetini şöyle anlattı

İki koç dövüşüyormuş. Tokuşmaları sonucu çıkan gürültüyle bir patlama olmuş ve su akmış. Bu durumu görenlerde oradan kaçmış. O nedenlere Koç Pınarı olarak biliniyor. dedi.

Mağaradaki akan suların seviyesinin geçmiş yıllarda daha fazla olduğunu ifade eden Mustafa Akgül de, Çocukluk yaşlarımda çok fazla su akıyordu. Tarımsal sulamada kullanılan kuyu sayısını artması üzerine su azaldı. Turistlik bir yer ama bakımsızda. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:21 Kaynak: DHA

Karaman, Ermenek, Güncel
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